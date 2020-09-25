دون تردد... فيديو يوثق شجاعة أب استخدم جسده لحماية أطفاله من إطلاق نار مفاجئ

في لحظة حاسمة وثّق مقطع فيديو موقفا شجاعا من أب استخدم فيها جسده دون تردد أو خوف، ليصد الرصاص عن أطفاله الثلاثة بعد وقوع إطلاق نار بشكل مفاجئ داخل معرض لبيع السيارات في منطقة برونكس في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووفقا لشبكة "CNN" الأمريكية، فإن الأب كان جالسا مع أطفاله الثلاثة في منطقة الانتظار في معرض السيارات، قبل أن يقترب رجل من النافذة خلفهم ويطلق النار.

وبسرعة وضع الأب أطفاله على الأرض وقام بحمايتهم مع استمرار إطلاق النار، فيما سارع كل من بالمعرض إلى الهرب من الرصاص.

DAD SHIELDS HIS KIDS FROM BULLETS: Police say 3 men started shooting at a man inside a Bronx car dealership yesterday. A bystander leaps over his 3 sons on the couch to protect them & gets shot in the thigh in the process. His kids were not hurt. 🙏🏼 @NYPD47Pct is investigating. pic.twitter.com/M4PLbTYRJA — Jessica Cunnington (@JessicaNews12) September 23, 2020

وأصيب الأب برصاصة في ساقه، ليزحف بعدها لإبعاد أطفاله عن منطقة الرصاص واستمر في حمايتهم من الطلقات النارية ومن زجاج النافذة المحطم والمنهار عليهم.

ويرقد الأب في مستشفى في نيويورك حاليا وحالته مستقرة، فيما لم يصب أطفاله بأذى.

وعن الحادث، قالت شرطة نيويورك إن 3 مسلحين كانوا يستهدفون شخصا يقوم بأعمال تجارية داخل المعرض، مشيرة إلى أن اثنين منهم هربا بعد إطلاق النار مباشرة، في حين خطف الثالث أحد العملاء وفر مسرعا.

وأوضحت الشرطة أن التحقيق جار لضبط الجناة والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.