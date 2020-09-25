فشل تهريب المخدرات جوا...قتلى إثر تحطم طائرة في غواتيمالا...فيديو

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في تحطّم طائرة في غواتيمالا كانت في رحلة لتهريب مخدّرات بين فنزويلا والمكسيك.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن شرطة مكافحة المخدّرات في غواتيمالا، أكدت في بيان أن الطائرة تحطّمت في منطقة نائية تقع على بعد 130 كلم شمال العاصمة غواتيمالا.

وأضافت أن الطائرة أقلعت من مدينة كويرنافاكا المكسيكية (80 كلم جنوب العاصمة مكسيكو) عائدة إلى فنزويلا، وكانت تحلّق بشكل غير قانوني في الأجواء الغواتيمالية.

وأوضح البيان أن المحقّقين وجدوا في حطام الطائرة ثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين وأسلحة، مضيفا أنّه تمّ العثور على جثتين، الأربعاء، وعلى جثتين أخريين، أمس الخميس.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن أحد القتلى تاجر مخدّرات مطلوب للعدالة منذ فراره في مارس/آذار 2019 من سجن في غواتيمالا.