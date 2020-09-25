بريطانيا... تحذيرات من هشاشة التعافي الاقتصادي رغم الانتعاش

قال نائب وزير المال البريطاني، ستيفن باركلي، بعد الإعلان عن دعم جديد للوظائف، يوم الخميس، إن تعافي الاقتصاد البريطاني من أزمة فيروس كورونا هش، على الرغم من بوادر انتعاش النشاط في الأشهر الأخيرة.

وذكر باركلي، كبير أمناء وزارة الخزانة لشبكة "سكاي نيوز": "بعد الانكماش الشديد في الاقتصاد، شهدنا بعض التعافي خلال الأشهر الأخيرة، لكن من الواضح أن هذا التعافي هش".

وأطلق وزير المال البريطاني ريشي سوناك برنامجا جديدا محدود النطاق لدعم الوظائف، أمس الخميس، للعاملين المتضررين من زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 ، لكنه حذر من أنه لن يستطيع إنقاذ الجميع خلال فترة اضطراب اقتصادي غير مسبوق.

وكشف سوناك أيضا عن خطط لتمديد مدد إعادة سداد القروض للشركات، وإرجاء إنهاء الخفض الضريبي لقطاع الضيافة الذي تضرر بشدة خلال فترة العزل العام لمكافحة كورونا.

وقال سوناك أمام البرلمان متحدثا عن خطة الحكومة الاقتصادية لفصل الشتاء: "تلك تغييرات جذرية في سوق العمل البريطانية وسياسات لم نجربها من قبل في هذا البلد".

وأضاف: "هدفنا الأساسي هو بقاء سياستنا الاقتصادية دون تغيير: دعم وظائف الناس، لكن أسلوب تحقيق ذلك ينبغي أن يتطور".