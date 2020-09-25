أوزباكستان تعول على النتائج الإيجابية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن المتحدث باسم شركة "لاكسيسام" للأدوية في جمهورية أوزبكستان، اليوم الجمعة، أن الشركة تأمل في إحداث تأثير نوعي كبير من استخدامه في البلاد.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الشركة الأوزباكستانية خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال فيها: "لقد اتفقنا مؤخرا مع الشركة الروسية أنه نريد العمل على إنتاج هذا الدواء كما نأمل أن يكون له تأثير كبير". ووفقا للمتحدث، فإن "أوزبكستان اليوم هي الدولة الأولى في رابطة الدول المستقلة، التي أصبحت تتعامل مع مسألة إمدادات اللقاح الروسي".

وأضاف المتحدث، قائلا: "لقد تم الاتفاق مع الشركة الروسي على توريد اللقاح الروسي إلى البلاد حيث سيتم توزيعه بشكل منظم على المناطق"، مشيرا أن "الأيام المقبلة ستكون أكثر وضوحا ونحن متفائلين بشأن اللقاح ونتائجه في القريب العاجل".

واتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وشركة "لاكسيسام" للأدوية في جمهورية أوزبكستان، اليوم الجمعة، على تزويد طشقند بأكثر من 35 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.