قائد الحرس الثوري الإيراني يضع حجر الأساس لبناء أول مصفاة نفط وطنية

وضع اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، حجر الأساس لبناء أول مصفاة نفط إيرانية بالكامل بالقرب من أكبر مصفاة نفط إيرانية، "مصفاة نجم الخليج الفارسي للنفط"، في مدينة بندر عباس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أنه سيتم بناء هذه المصفاة من قبل مقر "خاتم الأنبياء للبناء" وبالاعتماد الكامل على الخبرة الوطنية وعلى بعد 18 كم شمال غرب مدينة بندر عباس، بجوار أكبر مصفاة في إيران

ونقلت الوكالة عن اللواء حسين سلامي، قوله إن "مقر خاتم الأنبياء الأنبياء يقوم ببناء أكثر من 220 مشروعا كبيرا للبنية التحتية في البلاد"، مضيفا أن "بناء مصفاة نفط نجمة الخليج الفارسي، التي مكنت البلاد من وقف استيراد البنزين وباقي المكثفات الغازية الأخرى تم بجهود مقر خاتم الأنبياء، وستكون مصفاة النفط هذه إنجازا قيما في طريق الاكتفاء الذاتي واستقلال وطننا الإسلامي".

وأضاف القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "ببناء مصفاة لتكرير النفط في بندر عباس، سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد والاستقلال الاقتصادي".