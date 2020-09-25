قائد البحرية الإيرانية: نراقب الأسطول الأمريكي منذ بداية تحركه

قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأميرال، حسين خانزادي، إن جيش بلاده يراقب الأسطول الأمريكي منذ بداية تحركه من قواعده البحرية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن خانزادي، قوله: "نراقب أسطول البحرية الأمريكية الإرهابي منذ البداية، ومنذ اللحظة التي يفصلون فيها حبالهم عن الرصيف، تتم مراقبتهم على طول الطريق، حيث تقوم بحرية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم بالطرق الخاصة التي تم تجهيزها بها بمراقبتها نقطة تلو الأخرى حتى دخول منطقة المحيط الهندي".

وأضاف: "في هذه المنطقة، تجرى عمليات الرصد بمزيد من العناية والاهتمام، لم تدخل آخر وحدة أمريكية كبرى إلى منطقة الخليج الفارسي في الأشهر العشرة الماضية، لأنهم كانوا قلقين للغاية بشأن الاقتراب من المنطقة، كما إنهم قلقون من أن سلوكهم سيواجه برد حاسم من قبل القوات المسلحة الإيرانية".

وتابع: "الأمريكيون في نقطة ثابتة على بعد 600-700 كيلومتر تقريبا من الحدود البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويتخيلون أنهم بعيدون عن متناول أيدينا، غير مدركين أنهم تحت رصدنا في نفس الوقت من لحظة إلى أخرى".