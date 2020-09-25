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    راجمات ومروحيات الحرس الثوري تدمر حاملة طائرات أمريكية مفترضة، في مضيق هرمز، إيران 27 يوليو 2020

    الحرس الثوري يؤكد احتجاز 23 سفينة أجنبية في مياه الخليج

    © AFP 2020 / Satellite image ©2020 Maxar Technologies
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    أعلن الحرس الثوري الإيراني عن احتجازه عددا من السفن الأجنبية في مياه الخليج، في إطار مكافحة تهريب الوقود.

    وقال علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، في برنامج حواري خاص مع التلفزيون الإيراني، إن "23 سفينة أجنبية محتجزة لدينا"، ووصف سبب احتجاز هذه السفن الأجنبية بـ"التهريب"، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول ملكية السفن وحمولتها، مكتفيا بالقول إن مصادرة السفن كانت لمكافحة التهريب.

    وأضاف أن الحرس الثوري رصد قبل 5 أيام حاملة الطائرات "يو إس إس نيمتز" الأمريكية والمجموعة القتالية التابعة لها قبل دخولها إلى مضيق هرمز والمياه الخليجية.

    وتابع أن الحرس الثوري قادر على رصد كل التحركات البحرية في مضيق هرمز والمياه الخليجية وبحر عمان عبر طائرته المسيرة.

    على صعيد متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني انضمام 188 طائرة مسيرة ومروحية محلية الصنع إلى أسطول القوات البحرية التابعة للحرس.

    وقالت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري إن هذه الطائرات ستوفر إمكانية رصد التحركات البحرية في منطقة وجود قوات الحرس واستخدامها في العمليات التي تنفذها بحرية الحرس الثوري.

    وأضافت أنه تمت إزاحة الستار عن 3 طائرات مسيرة قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا، وطائرة مسيرة أخرى تسمى "مهاجر" وهي قادرة على قطع مسافة تتخطى 200 كيلومتر وتنفيذ مهام في ظروف جوية صعبة.

    وتزايد التوتر بين واشنطن وطهران منذ قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018 بالانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق المبرم بين الدول الخمس الكبرى وألمانيا مع إيران بشأن البرنامج النووي للأخيرة.

    وأعادت واشنطن حينها فرض عقوبات على طهران التي تراجعت بعد نحو عام من ذلك عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق الذي وقع في فيينا عام 2015.

    وارتفعت حدة التوتر بشكل كبير بعد اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي.

    وردت طهران على هذه العملية باستهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد غربي العراق، التي يوجد فيها جنود أمريكيون.

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, الحرس الثوري
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