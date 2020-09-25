تايوان تجري تدريبات عسكرية بالقرب من الصين... صور وفيديو

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة أجرت تدريبات تصدي لعمليات إنزال في واحدة من جزرها القريبة من الصين وسط تصاعد التوتر مع بكين.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، إن "التدريبات تهدف لردع أي عملية إنزال على أرخبيل ماتسو الواقع مباشرة قبالة سواحل مدينة فوتشو الصينية".

وأضافت: "سواء كان صوت محرك طائرة مقاتلة أو دوي مدفعية فإنه صوت يؤكد أن الجيش الوطني يدافع عن الوطن".

وأوضحت أن "التدريبات تجرى في أنحاء الأرخبيل وتشمل استخدام مدافع وأسلحة آلية".

وعرضت الوزارة صورا لمدفع يطلق النار وجنود يجهزون أسلحتهم.

وكانت الصين قد كثفت أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، شملت تحليق مقاتلات في مضيق تايوان.

وتقول الصين إنها تتحرك للرد على ما تصفه بكين بأنه "تواطؤ" بين تايوان والولايات المتحدة ولحماية سيادتها، ردا على زيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية كيث كراش لتايبه في الأسبوع الماضي.