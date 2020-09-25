ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل إلى 854 ألف بسبب كورونا

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل، بسبب جاحة كورونا، وذلك بحسب تقارير حكومية، نقلتها وسائل إعلام.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن نحو 11 ألفا و300 شخص انضموا لصفوف العاطلين، كما أن أكثر من 120 ألف شخص قدموا طلبات للحصول على عمل منذ الخميس الماضي، أي قبل يوم واحد من دخول الإغلاق حيز التنفيذ، علما بأن معظمهم أخرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مدير عام المصلحة، رامي غراور، "أن مئات آلاف المستخدمين لم يعودوا إلى أماكن عملهم منذ شهر مارس/ آذار الماضي، وحذر من أن هذه المدة الطويلة قد تتسبب فيما أسماه ببطالة مزمنة، مما سيؤدي إلى خلق جيل تائه من الشبان والشابات العاطلين عن العمل هذا إلى جانب العواقب الأخرى".

وأوضحت أن عدد العاطلين حاليا 854 ألف شخص.

ومن جانبه قال رئيس اتحاد نقابات المستقلين والمصالح التجارية روعي كوهين، إن الإغلاق يفتقر إلى خطة عمل منظمة، ودعا الحكومة إلى تحويل أموال على الفور إلى المصالح التجارية، لأنها تعاني ضائقة اقتصادية خانقة.