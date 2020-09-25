البحرية الإسرائيلية تختبر منظومة صواريخ "بحر بحر"

أجرى سلاح البحرية الإسرائيلية مع هيئة تطوير الوسائل القتالية في وزارة الدفاع تجربة ناجحة في منظومة صواريخ "بحر بحر" تم تطويرها في الصناعات الجوية.

القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "هذه المنظومة ستضمن تفوق جيش الدفاع في المجال البحري".

وأضاف أدرعي: "لقد تم إجراء سلسة تجارب مخطط لها مسبقًا لفحص جاهزية المنظومة الجديدة حيث تتمتع المنظومة بقدرات هجومية أكثر دقةً وذات قدرة للوصول إلى مدى أبعد وقدرات أفضل للتعامل مع تهديدات متقدمة".

وتابع أدرعي بالقول إن "هذه التجارب مهدت الطريق أمام المنظومة للدخول إلى الخدمة العملياتية في سلاح البحرية حيث سيتم دمج الصواريخ في السفن الحربية القائمة من نوع (ساعار- 5) وفي سفن الصواريخ الجديدة من نوع (ساعار - 6) التي ستصل إلى سلاح البحرية خلال الأشهر المقبلة، وأنه خلال التجارب الناجحة أطلق صاروخ من هذا النوع نحو سفينة حاكت سفينة معادية".

وأكد أدرعي أن "هذه التجارب تعتبر بمثابة خطوة نوعية في عملية تطوير وتعاظم قدرات سلاح البحرية وذلك للحفاظ على تفوق جيش الدفاع في المجال البحري".