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    حطائم الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

    الحرس الثوري: كنا نستطيع الكذب في قضية الطائرة الأوكرانية ولكننا اخترنا الصدق

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
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    قال قائد عسكري بارز في الحرس الثوري، إن خيار الكذب كان متاحا أمامهم فيما يخص أزمة إسقاط الطائرة الأوكرانية، يوم الرد الإيراني على اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني.

    وأوضح محمد رضا نقدي، نائب المنسق العام في الحرس الثوري الإيراني، في مقابلة تلفزيونية أنه "كانت هناك أدلة كثيرة يمكننا أن نستند إليها ونقول إنه لم يتم ارتكاب أي خطأ وأن العدو شن حربًا إلكترونية، لكننا لم نفعل ذلك وكنا صادقين مع الناس".

    وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 شخصا، عازيا السبب إلى "التوتر" الذي كان سائدا.

    وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس، أمير علي حاجي زاده، إن الحرس ظن أن الطائرة الأوكرانية التي أسقطها في إيران صاروخ كروز، كاشفاً أنها أُسقطت بصاروخ قصير المدى.

    إلى ذلك، برر ظروف إسقاط طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، قائلا: "إن الولايات المتحدة هددت بضرب 52 هدفا في إيران، لذلك كانت جميع الوحدات الهجومية والدفاعية في حالة تأهب. وكان النظام الدفاعي يعمل تحت نفس الظروف".

    كما أضاف: "في تلك الليلة كانت البلاد في حالة حرب، وتم إعلان أعلى مستوى للتأهب، وفي مثل هذه الظروف واجه النظام الدفاعي هدفًا علی بعد 19 کیلومترا، وحدده خطأ علی أنه صاروخ کروز".

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    الكلمات الدلالية:
    الحرس الثوري
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