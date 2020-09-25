وزير دفاع مالي السابق يصبح الرئيس المؤقت للبلاد

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الدفاع المالي السابق با نداو، تولى منصب الرئيس لفترة انتقالية في أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد.

وجرت مراسم تنصيب نداو في عاصمة البلاد باماكو، اليوم الجمعة.

كما أدى العقيد عاصمي غويتا، الذي تم تعيينه سابقًا نائبًا لرئيس الدولة ، اليمين أيضًا.

سيتعين على نداو قيادة الحكومة الانتقالية في البلاد لمدة أقصاها 18 شهرًا. خلال هذا الوقت، يجب تنظيم انتخابات عامة في البلاد.

ووافق الجيش المالي، بعد مفاوضات مع القادة السياسيين وممثلي المجتمع المدني، في 12 سبتمبر / أيلول، على "القانون الأساسي وخريطة الطريق للمرحلة الانتقالية" في البلاد.

وقرر الطرفان أن الفترة الانتقالية ستستمر 18 شهرًا، وسيتم تشكيل حكومة مؤقتة، بينما يمكن أن يكون الرئيس المؤقت إما مدنيًا أو عسكريًا.