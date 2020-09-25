برلين: لا تغيير في موقف ميركل من مشروع "التيار الشمالي2" بين روسيا وألمانيا

أكدت مارتينا فيتز، نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن تقييم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لمشروع "التيار الشمالي-2" لم يتغير.

برلين - سبوتنيك. وقالت فيتز خلال إيجاز صحفي، رداً على سؤال بهذا الشأن: "لا يمكنني أن أخبركم اليوم عن الوضع الجديد للأمور. لقد عبرنا عن أنفسنا هنا عدة مرات وبشكل شامل عن هذا الموضوع".

وأضافت أنه "ليس هناك أي خلاف" بين ميركل ووزراء حكومتها، ولا سيما وزير المالية، أولاف شولتز، ووزير الاقتصاد، بيتر ألتماير، حول موضوع "التيار الشمالي-2".

في وقت سابق، تحدث الوزيران ضد وقف خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" بسبب الوضع حول المعارض الروسي أليكسي نافالني.

سبق وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه يجب النظر في قضيتي مشروع "التيار الشمالي 2 " وحادث نافالني بشكل منفصل. إلا أنه كانت هناك دعوات من عدد من السياسيين في ألمانيا لتعليق أو حتى لإنهاء المشروع. ومع ذلك ، تبدو هناك مواقف أكثر توازناً.

وقد دعا الكرملين في وقت سابق إلى التخلي عن ذكر مشروع "التيار الشمالي 2 " في سياق أي تسييس ، لأنه مشروع تجاري بحت يفيد كل من روسيا والاتحاد الأوروبي ، وألمانيا في المقام الأول.