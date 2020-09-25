بعد رصدها قادمة من خارج البلاد... الجيش الإثيوبي يتحرك ويندد بـ"جريمة خطيرة"

قال قائد كبير في الحيش الإثيوبي، إن قيم الجيش لن تسمح أبدا بالقيام بأنشطة غير مشروعة، لافتا إلى أن هناك من يتعمد تشويه الجيش.

وتحدث الجنرال برهانو جولا، نائب رئيس الأركان ورئيس قسم العمليات العسكرية في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، لوكالة الأنباء الرسمية عن تحرك الجيش لتعزيز سيطرته على تدفق الأموال غير المشروعة إلى البلاد.

وبحسب الوكالة، يعمل الجيش الإثيوبي على وقف أنشطة غسيل الأموال حول الحدود في أعقاب إدخال البلاد الأوراق النقدية الجديدة لوقف التداول غير المشروع للأموال خارج المؤسسات المالية.

وأضاف القائد العسكري أن هناك مزاعم كاذبة من قبل بعض الجهات بأن الجيش قد منح الإذن بمصادرة الأموال متى شاء.

ونفى الجنرال بشدة المزاعم قائلا إن قيم الجيش لن تسمح أبدا بالقيام بأنشطة غير مشروعة.

وأوضح أن الأموال غير المشروعة التي تنتهك القانون يتم الاستيلاء عليها وحفظها في حساب واحد واستخدامها لتقوية الهيكل الأمني.

وقال إن هناك أشخاصًا يتعمدون تشويه السمعة الطيبة لقوة الدفاع التي تفتخر به البلاد.

واستشهد الجنرال بالأفراد الذين سبق لهم نشر مقالات تشوه أعمال الجيش على أساس أنهم حصلوا عليها من مصادر داخلية.

وصرح بأن مثل هذه الأفعال تعتبر جريمة خطيرة، محذرا الأفراد المتورطين في مثل هذه الأنشطة بالامتناع عن القيام بمزيد من التحريض.

وشدد على السياسيين " عدم طرح موضوع القوات المسلحة في حملتهم السياسية".