برلماني: الحوار الروسي الأمريكي حول أمن المعلومات قد يبدد الاتهامات بشأن الانتخابات

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن تنفيذ مقترحات الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن استئناف الحوار مع الولايات المتحدة حول أمن المعلومات يمكن أن يؤدي إلى إلغاء احتمال توجيه اتهامات وعقوبات على التدخل في العملية الانتخابية.

موسكو - سبوتنيك. وقال سلوتسكي، اليوم الجمعة، للصحفيين "إن تنفيذ مقترحات الرئيس الروسي يمكن أن تلغي تمامًا احتمال توجيه اتهامات وتحقيقات مسيّسة فيما يتعلق بفرض عقوبات على التدخل في العمليات الانتخابية، ولا سيما في الولايات المتحدة، يمكن للضمانات المقبولة للطرفين في هذا المجال أن تزيل مصدر قلق خطير في العلاقات الروسية الأمريكية، لكن هذا يتطلب حسن نية من جانب واشنطن".

ووفقا للنائب بمجلس الدوما، فإن تصريحات الرئيس الروسي في هذا الشأن "قوية جدا وفي الوقت المناسب".

وأضاف سلوتسكي "مستوى الجدية التي سيتعامل بها البيت الأبيض مع بيان الرئيس الروسي سيصبح مؤشرًا على الموضوعية والحياد للسياسيين الأمريكيين".

وتابع البرلماني الروسي أن "الآباء المؤسسون للأمم المتحدة، كانوا قد صاغوا مبدأ عدم التدخل في التعامل بين الدول بوضوح شديد. ومع التطور الحالي لتكنولوجيا الاتصالات، سيكون من المهم للغاية أن نؤكد من جديد التزامنا بهذه الأساسيات ذاتها".

وصاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برنامجا شاملا لتدابير استعادة التعاون الروسي الأمريكي في مجال أمن المعلومات الدولي، أشار فيه إلى أن خطر المواجهة في المجال الرقمي هو أحد التحديات الاستراتيجية الرئيسية في عصرنا ومسؤولية منعه تقع على عاتق اللاعبين الرئيسيين.

وأعلن بوتين أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى تبادل ضمانات عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، بما في ذلك الانتخابات واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وتسعى روسيا لتشكيل هياكل قانونية لمكافحة التهديدات في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، حيث عرضت على الولايات المتحدة تشكيل مجموعة عمل ثنائية لمواجهة هذه التهديدات إلا أنها لم تحصل على رد رسمي حتى اللحظة.