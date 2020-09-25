"علم عربي على الجناح"... الانتهاء من تجميع "4 ملايين قطعة" لأكبر طائرة في العالم... صور وفيديو

انتهت شركة "إيرباص" من عمليات تجميع ما أطلقت عليه وسائل الإعلام العالمية "وحش" من 4 ملايين قطعة، لتكون أكبر طائرة ركاب في العالم.

وتم تجميع قطع طائرة الركاب الأكبر في العالم من حوالي 30 دولة مختلفة، لتكوين جسد الطائرة الذي يتألف من 4 ملايين قطعة لتشكل معا طائرة "إيرباص A380".

وتم الانتهاء من عمليات التجميع الأولى للطائرة العملاقة الأخيرة، بعد مرور عام تقريبا على إعلان إيقاف تصنيع الطائرة من قبل المصنعين الأوربيين في عام 2019.

رصد المصور المستقل، الرسام الفرنسي أفياشن تولوز، الطائرة في مصنع "جان لوك لاغاردير"، وهو عبارة عن منشأة تابعة لشركة "إيرباص" حيث شيدت لهذا الغرض في مطار تولوز بلانياك جنوبي فرنسا، بحسب "سي إن إن".

وانتهت الشركة من عمليات التجميع الأولى للطائرة النفاثة ذات الطابقين، التي تتسع لحوالي 272 مقعدا، وتم إخراجها من مستودع التصنيع لأول مرة لتظهر إلى العلن.

وقالت مديرة العلاقات الإعلامية في شركة "إيرباص" آن جالابيرت، إن العمل سيتركز في الوقت الحالي على عملية تثبيت المحركات وإجراء الاختبارات على الأنظمة الكهربائية والهيدروليكية وأجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن الطائرة، ومعدات الهبوط والأجزاء المتحركة.

The last one ! 😭Initial assembly of msn 272, the last #Airbus #A380 is completed, it was transferred from station 40 to station 35 this morning. 🇦🇪 #AvGeek #Toulouse pic.twitter.com/wvKDqKyLil — Aviation Toulouse (@Frenchpainter) September 23, 2020

وتشارك حوالي 1500 شركة في تصنيع وتجميع أجزاء الطائرة العملاقة، من المسامير الصغيرة وصولا إلى المقاعد والمحركات العملاقة.

The station 40 is now empty forever, no more A380 to assemble... 🥺 pic.twitter.com/ny6HZ8ZEph — Aviation Toulouse (@Frenchpainter) September 23, 2020

جاءت أقسام جسم الطائرة من هامبورغ في ألمانيا وسان نازير في فرنسا وتم تصنيع جسم الطائرة الأفقي في قادس بإسبانيا وزعنفة الذيل العمودية صنعت أيضًا في هامبورغ، وتم شحن الأجزاء إلى فرنسا عن طريق البر والبحر والجو.

بعد إجراء اختبارات المحرك، ستقوم الطائرة بأول رحلة تجريبية لها إلى هامبورغ بألمانيا، حيث سيتم تركيب المقصورة وتجهيزها وطلاء الطائرة وتزيينها بشعارات العميل، وهو شركة طيران الإمارات، حيث يظهر علم الإمارات على جناح الذيل.