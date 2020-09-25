زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في بريطانيا تصل إلى أعلى مستوى لها منذ بداية الوباء

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد بلغ خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6874، وهو أعلى معدل يومي منذ بداية الوباء.

وذكرت الوزارة في بيان لها، وفاة 34 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما ذكر البيان، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تشخيص الإصابة لدى 6634 شخصا، وهذا كان أيضا رقما قياسيا منذ بداية الوباء، كما توفي 40 شخصا.

يذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، قد بلغ 423236 حالة، ووفاة 41936 شخصا.

هذا، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الثلاثاء الماضي، فرض قيود جديدة بهدف التصدي لموجة ثانية سريعة الانتشار لمرض "كوفيد-"19، و لا تستبعد الحكومة فرض إغلاق جديد في حال لم تساعد القيود الجديدة على منع انتشار الوباء.