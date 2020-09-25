"نحن لسنا صراف آلي"... الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة لأوكرانيا

أشار رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد زيارة لأوكرانيا، إلى أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي المشاركة في الأعمال الخيرية المتعلقة بكييف.

وأشار بوريل إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى الدعم في الإصلاحات، حيث إن وتيرة تنفيذ خطط زيلينسكي قد تباطأت بشكل كبير في الوقت الحالي، مضيفا أيضا أن المساعدات لأوكرانيا لا تزال على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد على أن كييف نفسها يجب أن تجري تغييرات داخل البلاد.

وفي تقرير نشره موقع الدبلوماسية، جاء فيه بأن بوريل أخبر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن الاتحاد الأوروبي ليس منظمة خيرية أو صراف آلي.

وفي وقت سابق، أشار وزير المالية الأوكراني، سيري مارشينكو، إلى أن البلاد تتوقع تلقي 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج الجديد بحلول نهاية العام، وما يصل إلى مليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى أكثر من مليار يورو من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي.