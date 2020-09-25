"مثل مزاعم الأرمن"... الرئاسة التركية ترد على رئيسة مجلس النواب الأمريكي

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تتبنى أحكاما مسبقة، عقب تصريحات لها حول الرئيس التركي.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أعلن قالن في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، "سياسية تكن العداء لتركيا".

ونوه قالن في تصريحاته إلى أن بيولسي "تتبنى أحكاما مسبقة كما تبنت موقفا مماثلا بخصوص مزاعم الأرمن".

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية أن بيلوسي "بعيدة كل البعد عن قراءة تاريخ تركيا وواقعها الحالي"، بحسب الوكالة.

وأشار قالن إلى أن السياسيين الأمريكيين والأوروبيين يعملون دائما على "إدخال تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سياساتهم الداخلية"، معتبرا أن ذلك يشير إلى التأثير العالمي لتركيا والرئيس التركي.

وكان الرئيس الأمريكي قد رد على سؤال صحفي حول تعهده "بانتقال سلمي للسلطة عقب الانتخابات الأمريكية"، قائلا: "سنرى ما سيحدث"، ما أثار ردود أفعال واسعة حول السياسة الخارجية الأمريكية.

بدورها ردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي على جواب ترامب قائلة:

"نعلم ترامب بمن معجب، إنه معجب ببوتين، وكيم جونغ أون، وأردوغان"، وأضافت بيلوسي: "إلا أنني أذكر السيد الرئيس أنك لست في كوريا الشمالية، ولا في روسيا، أو تركيا أو السعودية، نحن في الولايات المتحدة التي تدار بالديمقراطية"، بحسب الوكالة.