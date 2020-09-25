ارتفاع عدد ضحايا كارثة طائرة "آن-26" قرب خاركوف الأوكرانية إلى 22 شخصا... فيديو

قال رئيس إدارة المنطقة الإقليمية، أليكسي كوشر، إن عدد القتلى في حادث تحطم طائرة في منطقة خاركوف الأوكرانية قد ارتفع إلى 22، ونجا اثنان وفقد أربعة أشخاص.

وأضاف كوشر "في مكان الحادث. وفقًا للبيانات الأولية، كان هناك 28 شخصًا على متن الطائرة، من بينهم 7 ضباط و21 طالبًا. لسوء الحظ، توفي 22 شخصًا، ونجا اثنان (واحد في حالة حرجة)، ومصير أربعة في هذه اللحظة غير معروف. نصلي من أجل الحياة، نحن نقدم المساعدة الطارئة".

وأكدت نفس الأرقام من قبل خدمة الطوارئ الحكومية.

An-26 plane has crashed in #Ukraine as it was about to land at an airfield outside the town of #Chuguevhttps://t.co/clUFzpM3OL pic.twitter.com/LiyCNh6lOF — RT (@RT_com) September 25, 2020

هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على أنه سيتوجه غدا إلى مكان تحطم الطائرة.

وكتب زيلينسكي في قناته على "تليغرام": "نقوم على وجه السرعة بتشكيل لجنة للتحقيق في جميع ملابسات وأسباب المأساة. أعطيت التعليمات ذات الصلة لرئيس الوزراء. يعمل فريق بحث بالفعل في الموقع. غدًا سأكون في خاركوف".