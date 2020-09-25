رئيس وزراء اليابان الجديد يرغب في لقاء كيم جونغ أون "دون شروط"

أكد رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوغا اليوم السبت، إنه يرغب في لقاء زعيم كوريا الشمالي كيم جونغ أون، رغم أن الأخير لم يتوقف عن إجراء التجارب الصاروخية.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوغا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75: "بصفتي رئيس وزراء اليابان الجديد، أنا على استعداد للقاء الرئيس كيم جونغ أون دون أي قيود".

وأضاف: "إن إقامة علاقات بناءة بين اليابان وكوريا الشمالية لن تخدم مصالح الجانبين فحسب، بل ستسهم أيضا بشكل كبير في السلام والاستقرار الإقليمي".

يشار إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اختار يوشيهيدي سوغا، زعيما له في 14 سبتمبر، خلفا لرئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، لقيادة البلاد خلفا لرئيس الوزراء المستقيل لأسباب صحية شينزو آبي.