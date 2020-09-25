ترامب يختار القاضية الفدرالية إيمي كوني باريت خلفا للقاضية غينسبرغ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه اختار القاضية الفدرالية إيمي كوني باريت، خلفا في المحكمة العليا للقاضية المتوفاة روث بادر غينسبرغ.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين "بالفعل لقد قررت لنفسي".

هذا وتوفت روث بادر غينسبيرغ الشهر الحالي، وكانت معروفة لليسار في الولايات المتحدة بدفاعها الحميم عن حقوق المرأة والحريات المدنية وحكم القانون.

Who is Judge Amy Coney Barrett, the nominee Trump has reportedly selected to replace Ruth Bader #Ginsburg on the Supreme Court?



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وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أنه سيعلن عن مرشحته للمعقد في المحكمة اليوم، موضحا أنه سيرشح امرأة لهذا المنصب، فيما من المتوقع تمرير مرشحة ترامب في مجلس الشيوخ، حيث تعود الأغلبية للجمهوريين.