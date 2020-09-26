بايدن يهدد روسيا بالرد على التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية

اتهم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم السبت، من جديد السلطات الروسية "بالتدخل" في شؤون الولايات المتحدة، مؤكدا أنها ستتحمل عواقب تدخلها.

موسكو - سبوتنيك. وقال بايدن لشبكة إن بي سي الأمريكية: "أعدكم بأنه ستكون هناك رد فعل بهذا الصدد، وستكون هناك عواقب للتدخل في شؤوننا السيادية".

هذا وأعلنت المخابرات الأمريكية، في وقت سابق، أن دولا مثل روسيا والصين وإيران، تتدخل بالفعل في الانتخابات الأمريكية في عام 2020. ومن جانبها تنفي روسيا بشكل قاطع أي تدخل من هذا النوع.

وتجري الانتخابات الأمريكية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، الذي ترشح إليها الرئيس الحالي دونالد ترامب لولاية ثانية وسيواجه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الشهر الحالي، على أن الاتهامات الأمريكية لروسيا حول تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الرئاسية مستمرة منذ وقت طويل ولم تعد مفاجئة.