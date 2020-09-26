الصين تعثر على فيروس "كورونا" في منتجات قادمة من روسيا

أوقفت الجمارك الصينية قبول إقرارات دخول سفينتين لمدة أربعة أسابيع بسبب اكتشاف فيروس كورونا في عينات من المنتجات الروسية وعلى أغلفتها.

وجاء في بيان للجمارك الصينية أن "مجموعة الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها في مقاطعة شاندونغ أبلغت أن اختبار الحمض النووي للعينات المأخوذة من العبوات الخارجية ومن المنتجات المائية المستوردة من روسيا كان إيجابيا".

وأشار البيان إلى أن الجمارك في جميع أنحاء البلاد تعلق، اعتبارًا من يوم السبت، قبول بيانات الاستيراد لسفينة الصيد "Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ"، وسفينة النقل "Crystal Africa".

جدير بالذكر أنه بعد انتهاء هذه المدة (4 أسابيع)، سيتم استئناف الوثائق.