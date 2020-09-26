طهران تستدعي سفير طاجيكستان بسبب مسلسل تلفزيوني

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الطاجيكي في طهران، عقب نشر ما وصفته بالتهم الكاذبة والمنحازة ضد الجمهورية الإيرانية في مسلسل بثه التلفزيون الرسمي في طاجيكستان.

وبحسب وكالة "إرنا" أدان بشدة المدير العام لدائرة آسيا الوسطى في وزارة الخارجية "التهم الكاذبة والمغرضة ضد الجمهورية الإيرانية التي أطلقها التلفزيون الرسمي لطاجيكستان في مسلسل يزعم أنه وثائقي".

وأعربت طهران عن احتجاج الجمهورية الإيرانية على هذه "التهم التي لا أساس لها والسلوك غير المسؤول للتلفزيون الطاجيكي الحكومي".

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن إيران تتطلع الى علاقات ودية وأخوية وقائمة على الاحترام المتبادل مع طاجيكستان "لكن استمرار مثل هذا السلوك من قبل حكومة هذا البلد يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات الودية، وعلى الحكومة الطاجيكية الانتباه إلى عواقب تصرفات من هذا القبيل".

وشدد اللقاء على أن إيران "تتوقع من الحكومة الطاجيكية أن تقوم بتصحيح نهجها، خاصة في وقف الدعاية الكاذبة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر تلفزيونها الرسمي".

من جانبه، أكد السفير الطاجيكي خلال الاجتماع بأنه سينقل احتجاج إيران إلى حكومة بلاده على الفور، مع العلم أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء سفير طاجيكستان إلى وزارة الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بهذه القضية، والإعراب عن الاحتجاج الشديد للجمهورية الإيرانية بهذا الشأن.