طهران تستدعي سفير طاجيكستان بسبب مسلسل تلفزيوني

وبحسب وكالة "إرنا" أدان بشدة المدير العام لدائرة آسيا الوسطى في وزارة الخارجية "التهم الكاذبة والمغرضة ضد الجمهورية الإيرانية التي أطلقها التلفزيون الرسمي لطاجيكستان في مسلسل يزعم أنه وثائقي".
وتم خلال اللقاء التأكيد على أن إيران تتطلع الى علاقات ودية وأخوية وقائمة على الاحترام المتبادل مع طاجيكستان "لكن استمرار مثل هذا السلوك من قبل حكومة هذا البلد يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات الودية، وعلى الحكومة الطاجيكية الانتباه إلى عواقب تصرفات من هذا القبيل".
وشدد اللقاء على أن إيران "تتوقع من الحكومة الطاجيكية أن تقوم بتصحيح نهجها، خاصة في وقف الدعاية الكاذبة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر تلفزيونها الرسمي".
من جانبه، أكد السفير الطاجيكي خلال الاجتماع بأنه سينقل احتجاج إيران إلى حكومة بلاده على الفور، مع العلم أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء سفير طاجيكستان إلى وزارة الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بهذه القضية، والإعراب عن الاحتجاج الشديد للجمهورية الإيرانية بهذا الشأن.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)