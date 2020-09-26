إيران تعلن شروط إرسال رعاياها إلى السعودية لأداء العمرة

قال علي رضا رشيديان، رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، أمس الجمعة، إن استئناف إيفاد الحجاج الإيرانيين لأداء العمرة رهن بقبول السعودية لشروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأجاب رشيديان على سؤال حول استئناف العمرة من قبل السعودية قائلا "إنه وفقا لما أعلنوه سيتم استئناف العمرة من قبل السعودية يوم 4 كانون الأول /أكتوبر القادم".

وأضاف في تصريح للصحفيين أمس الجمعة على هامش مؤتمر أقيم لإحياء ذكرى شهداء منى والدفاع المقدس "أنه وفقا لقرار الحكومة السعودية سيكون استئناف العمرة على 3 مراحل. الأولى تشمل المواطنين السعوديين والثانية للرعايا الأجانب المقيمين في السعودية والثاثة لمواطني الدول الإسلامية، حيث من المتوقع أن يبلغ العدد للعمرة في العام الحالي مليونا و560 الفا"، وفق وكالة "إرنا" للأنباء الإيرانية.

ووفقا له، فإن شروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمثل في ضمان أمن وراحة وكرامة الحجاج الإيرانيين وتدشين قنصلية أو مكتب رعاية مصالح لتقديم الدعم القنصلي للمواطنين الإيرانيين حين تواجدهم في السعودية، وسوف لن يتم الإيفاد حتى تحقيق هذه الشروط.

وصرح رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية بأن المسجلين في البلاد لأداء العمرة يبلغ الآن 5 ملايين و800 ألف.