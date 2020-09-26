ترامب: سأكون محرجا جدا في حال فوز "جو النائم"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى زعيم حقيقي، وليس كمنافسه الديموقراطي في الانتخابات جو بايدن.

كما أكد الرئيس الأمريكي أنه سيكوت محرجا جدا في حال فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن، موكدا أن استخدام بايدن لكلمة "أغطية" هو دليل كبير على أنه رجل كسول، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

​كما أكد الرئيس الأمريكي، أنه لن يخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا إذا أقدم الديمقراطيون على تزوير نتائج التصويت عبر البريد.

وقال ترامب مخاطبا تجمعا لأنصاره في ولاية فيرجينيا: "لن نخسر الانتخابات إلا إذا أقدموا على الغش. لا يمكننا أن نسمح لهم بذلك، فالحديث يدور عن مصير بلادنا، لأن هؤلاء الناس سيدمرون بلادنا"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتظهر استطلاعات للرأي أن عددا من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين يعتزمون التصويت عبر البريد لتجنب التعرض للإصابة بفيروس كورونا في أماكن الاقتراع المزدحمة.