إيران: إسرائيل أكبر تهديد للسلام والأمن لأنها تمتلك عشرات الأسلحة النووية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن إسرائيل تعتبر بمثابة أكبر تهديد للسلام والأمن، لأنها تمتلك ترسانة نووية تضم عشرات الرؤوس الحربية.

وأضافت الخارجية الإيرانية على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لإزالة الأسلحة النووية: "اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية بمثابة فرصة للمجتمع الدولي لتأكيد التعهد في نزع الأسلحة النووية باعتباره أولوية. نحن نؤمن أننا بحاجة إلى عالم سلمي وآمن لا يمتلك فيه أي بلد لأسلحة الدمار الشامل".

1/The International Day for the Total Elimination of #NuclearWeapons, provides an opportunity for the int'l community to re-emphasize on its commitment to nuke disarmament as a priority. We believe in a peaceful & secure world, with no state possessing weapon of mass destruction. pic.twitter.com/xE4jG3OVRt — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) September 26, 2020

وأضافت أن "اليوم العالمي لإزالة الأسلحة النووية بمثابة فرصة للتعبير عن رفضها، مرة أخرى، لجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل".

وأعربت الوزارة عن "أسفها لتجاهل الولايات المتحدة للمعاهدات الدولية وتخطيطها لإنتاج أسلحة نووية جديدة جعل العالم أقرب إلى سباق تسلح جديد".

وتابعت "في منطقتنا أيضا، لا يزال النظام الإسرائيلي بعشرات الأسلحة النووية يمثل أكبر تهديد للسلام والأمن - بدعم من الولايات المتحدة - يمنع الشرق الأوسط من أن يصبح منطقة خالية من الأسلحة النووية".

3/ Also in our region, the Israeli Regime with its 10s of nukes remains the biggest threat to peace & security & - supported by the U.S. – prevents the ME to become a NWFZ. Responsible nations should stand for a Nuke-Free-World. pic.twitter.com/r1Lrck9TWx — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) September 26, 2020

وأتمت قائلة "يجب على الدول المسؤولة أن تدافع عن عالم خال من الأسلحة النووية".

يشار إلى أن الأمم المتحدة تحتفل بيوم 26 أيلول/ سبتمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية ويوفر هذا اليوم فرصة للمجتمع العالمي لإعادة تأكيد التزامه بنزع السلاح النووي العالمي لتصدي كأولوية لأحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، وبما يحقق السلام والأمن وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية.