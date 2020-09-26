شرطي يدهس رأس أحد المتظاهرين بدراجته في سياتل الأمريكية... فيديو

التقطت كاميرات الصحفيين شرطيا في ولاية سياتل الأمريكية وهو يدهس بدراجته رأس رجل يرتدي خوذة كان مستلقيًا في الشارع أثناء احتجاجات عنيفة أشعلها قرار عدم توجيه اتهامات لرجال الشرطة لموت بريونا تايلور العاملة في المجال الصحي التي قتلت برصاص الشرطة، في مارس/آذار الماضي.

يظهر مقطع الفيديو المتظاهر الذي أطلق عليه الآخرون في الحشد "الرجل البوق"، منبطحًا على الأرض أكثر من مرة حيث دفعت مجموعات من رجال شرطة الحشد إلى الخلف بعد إعلان السلطات أن المسيرة احتجاج غير قانوني، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ومع تقدم الضباط بدا أن أحدهم قد تقصد الدهس، وقاد عجلات دراجته فوق الخوذة البيضاء للمتظاهر، وفقًا لما نشرته الصحيفة، ثم بدا أن الضابط الذي كان يقود الدراجة قد استخدمها لضرب رجل آخر لمنعه من الاقتراب أكثر من اللازم.