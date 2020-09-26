مقتل 15 شخصا على الأقل على يد ميليشيا مسلحة غرب إثيوبيا

قتل 15 شخصا على الأقل، مساء أمس الجمعة، في هجوم ميليشيا مسلحة غرب إثيوبيا.

وفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية دانييل بيكيلي: "يتعرض المدنيون لهجمات متكررة بقسوة تامة في بني شنقول قماز... على السلطات الاتحادية والمحلية اتخاذ الخطوات اللازمة لفرض حكم القانون ومحاسبة الجناة".

وبحسب لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية تبادلت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية إطلاق النار مع المسلحين في المنطقة وتمكنت من إعادة الهدوء أمس.

الجدير بالذكر أن الهجوم يأتي في أعقاب واقعة مماثلة هذا الشهر في المنطقة ذاتها عندما قُتل 30 شخصا في ميتاكال بمنطقة بني شنقول قماز التي تقع على الحدود مع السودان.