إعصار من البحر الأبيض المتوسط يضرب مدينة إيطالية... فيديو

اجتاح إعصار مائي منطقة مدينة ساليرنو الإيطالية، حيث هدم الأشجار وألحق أضرارًا بالعديد من المباني.

واجتاح الإعصار المدينة التي تقع في الجزء الجنوبي من البلاد. ونشر السكان مقطع الفيديو الخاص بالكارثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تُظهر اللقطات كيف تخرج زوبعة هائلة من البحر الأبيض المتوسط إلى الساحل وتقترب من المنطقة السكنية. أدى إعصار عنيف إلى سقوط الأشجار وإلحاق أضرار بعدد من المباني. كما قام بقلب سيارات وحاويات في الميناء. وترك عشرات المنازل بدون كهرباء بسبب تضرر خطوط الكهرباء، فيما أفاد موقع ساليرنو بسقوط ضحيتين.