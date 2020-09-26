مجلس الأمن القومي الإيراني: المقاومة النشطة ستحبط الحصار الاقتصادي

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن الحصار الاقتصادي من قبل العدو سيكون عديم الجدوى بسبب المقاومة النشطة.

وفي تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية في تويتر، أشار شمخاني إلى الذكرى السنوية لفك الحصار على مدينة آبادان (جنوب غرب) خلال الحرب العراقية الإيرانيى، وقال: "إن فك الحصار عن آبادان بأمر من الإمام الخميني في 26 أكتوبر/تشرين الاول 1981 قد واجه العدو البعثي المتوهم بمعجزة ثقافة المقاومة".

كسر حصار آبادان بأوامر من الامام الخمینی رضوان الله علیه في 27 سبتمبر 1981م، وضع العدو البعثي الواهم أمام معجزة #ثقافة_المقاومة. اليوم ايضا لن يصل الحصار الاقتصادي المفروض من قبل العدو الذي يظن أنه أقوى منا آلاف المرّات الى أي مكان من خلال #المقاومة_النشطة. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) September 26, 2020

​وأضاف: "إن الحصار الاقتصادي اليوم من قبل عدو يعتقد أنه أقوى ألف مرة من قوتنا، سيكون عديم الجدوى من خلال المقاومة النشطة".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، دفعة جديدة من العقوبات على الكيانات والأفراد المرتبطين بما تصفه بدعم البرنامج النووي الإيراني، بعد ساعات من تهديدها بعواقب على خلفية الرفض الأممي والدولي لإعادة العمل بالعقوبات الأممية على طهران.

وتقدمت واشنطن بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي تنتهي صلاحيته في الـ18 من أكتوبر /تشرين الأول المقبل، إلا أن مجلس الأمن الدولي رفض هذا الطلب.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضها عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شمُلت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.