لوكاشينكو يعزي أسر ضحايا تحطم طائرة "آن-26" الأوكرانية

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن تعازيه إلى الشعب الأوكراني وأقارب ضحايا تحطم طائرة "آن 26" قرب مدينة خاركوف الأوكرانية.

ووفقا لوكالة "بيلتا" البيلاروسية قال لوكاشينكو: "بالنيابة عن الشعب البيلاروسي، أتقدم بأحر التعازي وكلمات الدعم للشعب الأوكراني الشقيق، وعائلات وأصدقاء الضحايا".

هذا وأكدت قيادة القوات الجوية الأوكرانية مساء أمس تحطم طائرة من طراز "إيه إن-26" كانت تقل طلاب من جامعة خاركوف الجوية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على أنه سيتوجه غدا إلى مكان تحطم الطائرة.

وكتب زيلينسكي في قناته على "تليغرام": "نقوم على وجه السرعة بتشكيل لجنة للتحقيق في جميع ملابسات وأسباب المأساة. أعطيت التعليمات ذات الصلة لرئيس الوزراء. يعمل فريق بحث بالفعل في الموقع. غدًا سأكون في خاركوف".