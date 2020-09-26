أوكرانيا تخصص تعويضات مالية لعائلات ضحايا تحطم طائرة "آن-26"

أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني إيغور ستاروبنسكي، اليوم السبت، عن تخصيص الوزارة مساعدة مالية لأسر ضحايا تحطم طائرة "آن-26" قرب مدينة خاركوف الأوكرانية.

ووفقا لصحيفة "برافدا" الأوكرانية، قال ستاروبنسكي خلال اجتماع استثنائي للحكومة:"مبلغ المدفوعات هو مليون 576.5 غريفنا (حوالي 55.8 ألف دولار بسعر الصرف الحالي).

في وقت سابق، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما يعلن يوم 26 أيلول / سبتمبر يوم حداد في البلاد بسبب حادثة تحطم الطائرة العسكرية "آن–26" التي أسفرت عن مصرع 26 شخصا كانوا على متنها ونجاة شخص واحد، يوم الجمعة.

وكانت الطائرة تقل طلابًا من جامعة خاركوف للطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية عند وقوع الحادث بالقرب من المطار العسكري في منطقة "تشوجويف" الشمالية الشرقية.