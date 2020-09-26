رئيس حكومة بافاريا: فيروس كورونا كارثة طبيعية تتزايد حدتها في أوروبا

قال رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، إن جائحة كورونا كارثة طبيعية واختبار للعصر الحالي، داعيا إلى مكافحة مشتركة للوباء.

وقال زودر اليوم في خطابه الرئيسي أمام أول مؤتمر عام لحزبه عبر الإنترنت: "لقد عادت كورونا بكامل عنفوانها وقوتها إلى كافة أنحاء أوروبا"، مضيفا أنه دافع عن استراتيجيته الراهنة في مواجهة الجائحة، مؤكدا أنه لا بديل عنها، وقال: "بالنسبة لي، ليس من المبرر أخلاقيا التضحية بحياة الكثير من الناس من أجل أنشطة ترفيهية"،وفق صحيفة "ألغوير زيتونغ" الألمانية.

وأشار في خطابه إلى أنه: "يجب أن يكون لدى الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات أقل قاسم إقليمي كمعيار لجميع إجراءات الاحتواء الوشيكة...يجب تجنب إغلاق النشاط الاقتصادي في جميع المقاطعات ذات النسبة العالية من الصناعة بأي ثمن، وإلا فإن الانتعاش الاقتصادي سيتراجع بشكل كبير".

وتابع: "لكن الموجة الثانية سارية وقوية للغاية.. كورونا نوع من الكوارث الطبيعية"، مضيفا أنه يتعين الآن اجتياز هذا الاختبار دون التباطؤ في مكافحة الفيروس، مؤكدا أنه لا بد من مواجهة التحدي بحكمة وحزم.

وشدد المسؤول الألماني على أن صناعة التصدير الألمانية على وجه الخصوص تعتمد بشكل كامل على السفر إلى الخارج، لذى يجب أن تكون تحذيرات وقيود السفر موجهة بشكل أقرب إلى العدوى المحلية حتى لا تعيق حركة المرور عبر الحدود.

صنفت الحكومة الألمانية مناطق في 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بؤرا خطيرة لوباء كورونا بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بها.

وأشار الموقع الألماني"دوتشه فيله" إلى أنه من المنتظر أن تصدر وزارة الخارجية الألمانية تحذيرات من السفر إلى هذه المناطق في وقت لاحق، لافتا إلى أن التحذير المتوقع لا يعد حظرا بل يتسم فقط بتأثير رادع، كما أنه يتيح للمسافرين إلغاء حجزهم دون تكاليف.

وسيكون على المسافرين القادمين من البؤر الخطيرة، إجراء اختبار للكشف عن الفيروس قبل أو بعد السفر بـ48 ساعة.