واشنطن: قدمنا أكثر من 900 مليون دولار كمساعدات لمكافحة كورونا

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيف بيجون، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 900 مليون دولار كمساعدات إنسانية للاستجابة العالمية ضد جائحة كورونا.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر تغريدة جاء فيها: "نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيف بيجون يؤكد أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 900 مليون دولار هذا العام وحده كمساعدات إنسانية للاستجابة العالمية ضد جائحة كورونا".

Deputy Secretary Biegun: The United States has provided more than $900 million this year alone in humanitarian assistance for the global COVID-19 response. #UNGA pic.twitter.com/ukEZytnoRV — Department of State (@StateDept) September 25, 2020

​كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن جائحة فيروس كورونا دفعت عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة إلى ما يزيد على ثلاثة تريليونات دولار في السنة المالية 2020.

وبحسب وكالة "رويترز"، زاد العجز على ضعفي الرقم القياسي السابق لعام بأكمله.

وبلغ عجز الميزانية لشهر أغسطس/أب 200 مليار دولار، وهو غير بعيد عن العجز في أغسطس 2019، وأقل من 245 مليار دولار توقعها المحللون.

ويعد العجز البالغ 3.007 تريليون دولار منذ بداية العام هو تقريبا ثلاثة أمثال عجز 1.067 تريليون دولار في نفس الفترة قبل عام.

ونجم الأمر عن زيادة هائلة في الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.