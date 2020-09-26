ظريف: تباحثت مع وزير الخارجية العراقي بشأن "اغتيال سليماني"

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إنه أجرى مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين بالعاصمة الإيرانية طهران، بشأن اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وضرورة حماية المقرات الدبلوماسية في العراق.

وغرد ظريف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يسرني أن استضفت صديقي فؤاد حسين وزير خارجية العراق".

وتابع: "راجعنا وبحثنا الخطوات العملية لتعزيز التعاون الثنائي ورفع مستواه أكثر فأكثر".

وأردف: "كما تباحثنا بشأن الإجراء الارهابي للولايات المتحدة الأمريكية في اغتيال بطلنا القائد سليماني وكذلك الهجمات على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في العراق. وقد تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة وأهمية حماية المقرات الدبلوماسية".

Pleased to host my friend Iraqi FM @Fuad_Hussein1. Reviewed practical steps to further enhance bilateral cooperation. Discussed US terrorist murder of our hero—General Soleimani—and attacks on Iranian diplomatic premises. Underlined imperative of protection of diplomatic posts. pic.twitter.com/1EYzWPn5J3 — Javad Zarif (@JZarif) September 26, 2020

يشار إلى أن قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.

وقبل أسبوع، ​أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد طيب خطيب زادة، أي هجمات على الوفود والبعثات الدبلوماسية، في إشارة منه إلى خبر الهجوم على سيارات دبلوماسية في بغداد.

ودعا زادة، الخميس الماضي، الحكومة العراقية إلى تشديد وتعزيز الحماية للأماكن الدبلوماسية، وضمان سلاسة تنفيذ المهام الدبلوماسية في هذا البلد، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقالت السفارة البريطانية في بغداد، الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، إن هجوما بعبوة ناسفة بدائية الصنع استهدف سيارات دبلوماسية بريطانية في العاصمة العراقية.

وأشارت السفارة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات، بحسب وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أنه "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها".