ترامب يعلن اختيار إيمي باريت مرشحة لخلافة روث غينسبرغ في المحكمة العليا الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ترشيح القاضية في الدائرة السابعة من محكمة الاستئناف، إيمي كوني باريت، عضوا بالمحكمة العليا خلفا للقاضية الراحلة روث غينسبرغ.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب متحدثا في حديقة البيت الأبيض: "يشرفني اليوم ترشيح أحد أفضل العقول القانونية تألقا وموهبة في المجال القانوني للمحكمة العليا... - القاضية إيمي كوني باريت".

يشار إلى أن روث بادر غينسبيرغ توفيت الشهر الحالي، وكانت معروفة لليسار في الولايات المتحدة بدفاعها الحميم عن حقوق المرأة والحريات المدنية وحكم القانون.

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أنه سيعلن عن مرشحته لهذ المقعد في المحكمة اليوم، موضحا أنه سيرشح امرأة لهذا المنصب، فيما من المتوقع تمرير مرشحة ترامب في مجلس الشيوخ، حيث تعود الأغلبية للجمهوريين".