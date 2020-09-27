ترامب يرجح بدء جلسات مجلس الشيوخ للتصديق على مرشحته باريت للمحكمة العليا في 12 أكتوبر

رجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن يبدأ مجلس الشيوخ جلسات التصديق على القاضية إيمي كوني باريت مرشحته للمحكمة العليا في 12 أكتوبر/ تشرين الأول.

واشنطن- سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم السبت إن موعد أول جلسة يعود في نهاية الأمر لرئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ليندسي جراهام.

وأضاف "ستسير الأمور بسرعة. نتطلع إلى القيام بذلك قبل الانتخابات. لذلك ستسير الأمور بسرعة كبيرة".

وتمثل هذه الجلسات جزءا من جدول زمني تم تسريعه مع سعى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون للتصويت على مرشحة ترامب قبل الانتخابات وتعزيز الأغلبية التي يحظى بها المحافظون في المحكمة بواقع ستة مقابل ثلاثة.

وأعلن ترامب، في وقت سابق أمس السبت، ترشيح القاضية في الدائرة السابعة من محكمة الاستئناف، إيمي كوني باريت، عضوا بالمحكمة العليا خلفا للقاضية الراحلة روث غينسبرغ.

قال ترامب متحدثا في حديقة البيت الأبيض: "يشرفني اليوم ترشيح أحد أفضل العقول القانونية تألقا وموهبة في المجال القانوني للمحكمة العليا... - القاضية إيمي كوني باريت".