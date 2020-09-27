الولايات المتحدة تطلق صاروخ دلتا 4 مع قمر صناعي عسكري

أعلن المشغل شركة United Launch Allaince (ULA) أن إطلاق مركبة الإطلاق Delta IV Heavy مع قمر صناعي للاستطلاع للقوات المسلحة الأمريكية في فلوريدا لن يحدث قبل 28 سبتمبر أيلول.

وقالت الشركة على تويتر "إن إطلاق Delta IV Heavy (للمهمة NROL-44 مقرر الآن في موعد لا يتجاوز 28 سبتمبر. يحتاج الفريق إلى مزيد من الوقت لاختبار وتقييم النظام ..".

The launch of the ULA #DeltaIVHeavy #NROL44 mission is now set for no earlier than Sept. 28. Additional time is needed for the team to test and evaluate the swing arm retraction system. — ULA (@ulalaunch) September 26, 2020

في البداية، كان من المفترض أن يتم إطلاق القمر الصناعي في 27 أغسطس أب، لكن تم تأجيله عدة مرات. في وقت سابق ، تم إلغاء إطلاق الصاروخ من قاعدة الفضاء في كيب كانافيرال بسبب مشاكل فنية مرتبطة بتشغيل المناور.

سيطلق الصاروخ قمرًا صناعيًا لإدارة المخابرات الجوية الوطنية الأمريكية (NRO). المهمة NROL-44 ذات طبيعة سرية، لذلك، تقليديًا، يتوقف البث بعد وقت قصير من إطلاق مركبة الإطلاق. وفقًا لمنشورات متخصصة، خلال المهمة، سيتم إطلاق جهاز بحجم حافلة إلى المدار، وهو الجهاز الأكثر تعقيدًا والأكثر تكلفة الذي تم إطلاقه للحكومة الأمريكية.