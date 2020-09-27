وزارة الدفاع الأرمينية تعلن إسقاط طائرتي هليكوبتر لأذربيجان وثلاث طائرات مسيرة

اعلن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، اليوم الأحد، إن القوات الأرمينية أسقطت في قره باغ طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات بدون طيار للقوات المسلحة الأذربيجانية .

وكتب ستيبانيان على "فيسبوك":" ان "أرتساخ ( قره باغ) تتعرض لهجمات جوية وصاروخية .... والجانب الأرميني يسقط طائرتي هليكوبتر معاديتين وثلاث طائرات بدون طيار. والقتال مستمر".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنها تتخذ "تدابير انتقامية" ضد تصرفات القوات المسلحة الأرمينية على خط التماس في قره باغ ، وأن الوضع العملياتي يخضع للسيطرة.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة ان القوات المسلحة الأرمينية قصفت بقذائف الهاون وأسلحة من عيار ثقيل مناطق سكنية تابع لها على على طول خط التماس في قره باغ، أسفرت وفقا للوزارة عن وقوع قتلى و جرحى وسط السكان، وتوعدت بالرد.

وبدأ اشتباك عسكري على الحدود الأرمينية الأذربيجانية في 12 تموز/يوليو، واستمر لعدة أيام في المناطق المجاورة توفوز وتافوش، المتاخمتين أيضًا لجورجيا، والواقعة على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني قره باغ، وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن الخطورة وصلت إلى خط التماس في قره باغ - أغدام، خوجافيند، فيزولي، جبرائيل، غورانبوي، تارتار.

وبدورها أفادت وزارة الدفاع الأرمينية عن إطلاق نار فقط في الجزء الشمالي من الحدود، على بعد مئات الكيلومترات من قره باغ وبالقرب من جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي. وظل الوضع هادئا نسبيا في قره باغ.

وتتبادل أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بخرق الهدنة، ووفقا لباكو، سبق قتل نتيجة للاشتباكات على الحدود 12 عسكريا أذربيجانيا بينهم جنرال. وبدوره أعلن الجانب الأرميني عن مقتل ستة عسكريين وإصابة تسعة عسكريين ومواطن مدني واحد.