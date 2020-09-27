مدرب القاضية بالمحكمة العليا الأمريكية يودعها بطريقة غريبة..فيديو

قام المدرب الشخصي للقاضية روث بادير غينسبرغ، القاضية بالمحكمة العليا الأمريكية التي توفيت مؤخرا، بتكريمها بطريقة خاصة خلال مشاركته في مراسم دفنها في الكابيتول الأمريكي.

وقام بريانت جونسون، الذي أشرف على تدريب القاضية لأكثر من عقدين، بالوقوف أمام نعشها الموضوع في قاعة التماثيل الوطنية، وأمام الجميع هبط إلى الأرض ومارس تمرين الضغط بصورة مثالية ما جذب انتباه الحضور، يوم الجمعة 25 سبتمبر/أيلول، بحسب ما نشرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

يذكر بأن جونسون كان المدرب الشخصي لغينسبرغ منذ 1999 بعد خضوعها لجراحة السرطان القولوني الشرجي.

هذا وسبق للقاضية بان صرحت في وقت سابق في أكثر من مناسبة، بأنها في كل مرة واجهت فيها مشكلة طبية، سارعت بالعودة إلى نظام التمرينات، وقالت في 2017 إن "جزءا مهما للغاية من حياتي هو مدربي الشخصي".

ووصف جونسون، القاضية بـ"إنها آلة"، في حوار أجراه مع الشبكة في 2019 وأصدر كتابا باسم "تمرينات RBG: كيف تحافظ على قوتها.. وكيف تحافظ على قوتك". وضع فيه تفاصيل روتين اللياقة الخاص بالقاضية.

يذكر بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد اختار القاضية الفدرالية إيمي كوني باريت، خلفا في المحكمة العليا للقاضية المتوفاة روث بادر غينسبرغ.