كردستان... وزير الصحة يكشف حقيقة صورته التي أثارت جدلا واسعا

كشف وزير الصحة في إقليم كردستان العراق حقيقة صورته التي تم تداولها، ويظهر فيها وسط حشد من المواطنين دون ارتداء الكمامة.

وذكر الوزير سامان برزنجي، بحسب قناة "السومرية نيوز"، أن الصورة المتداولة له في مواقع التواصل الاجتماعي، تعود لثلاث سنوات مضت.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لبرزنجي وهو يقف في قلعة أربيل ضمن مجموعة من المواطنين، منتقدة عدم التزامه بالإجراءات الوقائية من كورونا، وقالت إن الصورة التقطت مساء أول أمس الجمعة في الذكرى الثالثة لاستفتاء الاستقلال.

لكن وزارة الصحة قالت، في بيان لها، إن "تلك الصفحات والحسابات الصحفية مخطئة وأن تلك الصورة ليست بجديدة".

وأوضحت أن "الصورة تعود لثلاث سنوات قبل الآن، وتحديدا في ليلة الاحتفال بمهرجان الاستفتاء داخل مدينة أربيل بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2017".

وسجل إقليم كردستان حتى الآن 45215 إصابة بفيروس كورونا، بينها 28938 حالة شفاء، و1650 وفاة.