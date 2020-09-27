بولندا تنشر وثائق تفيد بوجود جيمس بوند... صورة

نشر المعهد البولندي للذكرى الوطنية وثائق أرشيفية تفيد بأن رجلا يدعى جيمس بوند، كان يعمل في السفارة البريطانية في البلاد من 1964 إلى 1965.

وبحسب الوثائق التي نشرها المعهد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد وصل جيمس ألبرت بوند، إلى بولندا في 18 فبراير/شباط 1964 كأمين أرشيف في الملحق العسكري للسفارة البريطانية، ولفت الدبلوماسي انتباه المخابرات البولندية، التي بدأت في تتبع جميع تحركاته في البلاد.

ووفقا للوثائق المنشورة، أثبتت الخدمات الخاصة البولندية أن بوند لم يكن دبلوماسيا بسيطا، ففي أكتوبر ونوفمبر حاول التسلل إلى منشآت عسكرية في مقاطعتي بياليستوك وأولشتين.

ولوحظ أن البريطاني كان يتميز بكونه اجتماعيا، رغم أنه كان شديد الحذر. بالإضافة إلى ذلك، كان بوند "مهتما بالنساء"، مثل ما يظهر في سلسلة الأفلام الشهيرة وغادر بوند، بولندا في 21 يناير/كانون الثاني 1964.