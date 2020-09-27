كوريا الشمالية تقول إنها ستسلم جثة كوري جنوبي قتله جنودها

قالت كوريا الشمالية إنها ستسلم جثة رجل كوري جنوبي قتله جنودها خلال عملية تفتيش، ولكنها حذرت كوريا الجنوبية من إرسال أي سفن حربية إلى المياه الإقليمية لكوريا الشمالية، وذلك حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اعتذارا نادرا، يوم الجمعة، بعد أن قال الجيش الكوري الجنوبي إن جنودا من كوريا الشمالية قتلوا الرجل وأشعلوا النار في جثته بعد أن سكبوا وقودا عليها قرب الحدود البحرية.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في تقرير لها هذه المسالة بأنها "حالة مروعة كان ينبغي ألا تحدث" لكنها حذرت من أن العمليات البحرية الكورية الجنوبية بالقرب من موقع الحادث تهدد بتصعيد التوترات.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، قال إن قتل كوريا الشمالية لمسؤول صيد أسماك كوري جنوبي هو حادث "مروع" لا يمكن التسامح معه لأي سبب.

وحث كوريا الشمالية على اتخاذ إجراءات "مسؤولة" فيما يتعلق بالقضية التي قتل فيها الجيش الشمالي المواطنَ الكوري الجنوبي بالرصاص بالقرب من الحدود البحرية الغربية، وفقا لما ذكره المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانغ مين-سوك، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت النار على المسؤول وأردته قتيلا، أثناء انجرافه في البحر، قبل أن تغمر جسده بالزيت وتشعل النيران فيه، مضيفة أنها تدين "وحشية" كوريا الشمالية، ودعت إلى تقديم تفسير للحادث ومعاقبة المسؤولين عنه.