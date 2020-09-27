رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ يعلن حالة الحرب والتعبئة العامة في الجمهورية

أعلن المتحدث الصحفي باسم زعيم ناغورني قرة باغ، فغرام بوغوسيان، اليوم الاحد، أن رئيس جمهورية ناغورنو قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، أن أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة.