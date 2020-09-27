تركيا تدين الهجوم الأرميني على أذربيجان وتؤكد دعمها لباكو

دانت تركيا الهجوم الأرميني على مناطق سكنية في أذربيجان، مؤكدة أنها تدعم باكو في ظل التوتر الأخير في إقليم ناغورني كاراباخ.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، "ندين هجوم أرمينيا على أذربيجان"، مضيفا "أرمينيا انتهكت وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المناطق السكنية وأظهرت مجددا أنها ضد السلام والاستقرار".

وتابع "على المجتمع الدولي وقف الاستفزاز الأرميني الخطير"، مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب أذربيجان ضد هجمات أرمينيا".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن الجيش الأرميني قصف المستوطنات على طول خط التماس بين البلدين.

واتهمت السلطات في يريفان بدورها الجيش الأذربيجاني بشن هجوم في المنطقة وقصف أهداف مدنية.

وقادت مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بقيادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، الجهود منذ عام 1992 لإيجاد نهاية سلمية للصراع المستمر منذ عقود في ناغورنو كاراباخ.