العثور على ميكروب خطير على الدماغ في ماء الصنبور بولاية تكساس الأمريكية

تم تحذير سكان تكساس من مخاطر مياه الصنبور، لاحتوائها على الميكروب الخطير Naegleria fowleri ، الذي يصيب الدماغ. حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس".

وكان يحظر استهلاك مياه الصنبور في ثماني مناطق بالولاية، والآن تم إضافة مقاطعة ليك جاكسون، حيث يقع الخزان. المصدر الرئيسي لإمدادات المياه لتكساس هو نهر برازوس، أحد أكبر الأنهار في البلاد.

حتى الآن، لم تعلن الدولة عن موعد الانتهاء من العمل وأوصت باستخدام مياه الصنبور فقط لغسل المرحاض.

يشار إلى أن Naegleria fowleri هو كائن وحيد الخلية يؤثر على الدماغ ويسبب التهاب السحايا والدماغ. يوجد في المياه العذبة والتربة، يدخل جسم الإنسان عن طريق الأنف، وفي معظم الحالات يكون قاتلاً. و بحسب الوكالة، توفي العديد من الأشخاص من عواقب تلوث مياه الصنبور في عامي 2011 و 2013 في ولايتي أريزونا ولويزيانا.