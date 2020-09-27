أرمينيا: لا حاجة لنقل قوات واتخاذ تدابير إضافية

صرح السفير الأرميني لدى روسيا، فاردان توغونيان، اليوم الأحد، بأن يريفان لا تخطط لنقل قوات عسكرية إلى جمهورية ناغورنو قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، وذلك عقب تفاقم الوضع في المنطقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال توغونيان، لإذاعة "غوفوريت موسكفا": "الآن ليست هناك حاجة لنقل قوات، حيث يتخذ جيش ناغورنو -قرة باغ، التدابير المناسبة".

وأضاف، "بحسب البيانات، نعلم أنه جرى تدمير دبابتين، وأسقاط طائرة مروحية أذربيجانية، أي أنه يجري اتخاذ التدابير".

وأشار إلى أنه يتم التأكد من مدى قوة هذه الإجراءات: "لكن على أي حال ، ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية ، أي إرسال قوات".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون. وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قرة باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قرة باغ.

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات العاملة".

وأعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.