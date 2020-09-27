أرمينيا تعلن حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد

أعلنت الحكومة الأرمينية في قرار لها، اليوم الأحد، حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب أحداث قرة باغ.